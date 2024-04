Struber-Ende besiegelt ++ Von Vize- zu Triplekusen

Gerhard Struber muss bei Red Bull Salzburg gehen, Stefanos Tsitsipas krönt sich zum dritten Mal zum Sieger von Monte Carlo und Salzburg erspielt sich einen Matchball in der heimischen Eishockey-Liga – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 15. April.