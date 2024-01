Musiker-Leben: Voodoo Jürgens‘ Beislnostalgie

Und als Hochzeitssänger gerät er in eine wüste Schlägerei. Ob schon, singen kann er, der Rickerl. Aber halt das, was ihm und seinen Haberern taugt - melancholische Balladen, die nach ein paar weißen G’spirtzen dann von seinen Lippen perlen, wie „Ollas nimma deins“ oder “Drei Gschichten ausm Café Fesch“. Nostalgieumflorte Lieder eben, die von einer Zeit erzählen, als „alles noch weniger oasch war“. Dass Rickerls Ex Viki (Agnes Haussmann) sich nun von einem „g’stopften Piefke“ durchfüttern lässt, geht dem Barden auch gehörig auf den Zeiger. Aber um den sechsjährigen Buben, den Rickerl mit ihr hat, um den will er kämpfen. Die Sehnsucht, ein besserer Vater zu werden, nein, zu sein, als es sein trunk- und spielsüchtiger Erzeuger war, treibt ihn an.