„15 Jahre“: Eine Frau spielt sich emotional frei

Sie entsprang seiner Imagination, die Klaviervirtuosin Jenny von Loeben, die Regisseur Chris Kraus 2006 in Person der gerade mal 27-jährigen Hannah Herzsprung auf die Leinwand hievte - mit seinem Film „4 Minuten“. Es war dies die Geschichte einer jungen Frau, deren besonderes Talent in vier Minuten musikalischer Entfaltung am Flügel bei einem Wettbewerb für Klavierspielende von ihr abstrahlte, die aber, als Mörderin verurteilt - für eine Tat, die ihr junger Freund begangen hatte -, im Gefängnis landete.