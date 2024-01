Riesiges Zeichen im Schnee sorgt für Aufsehen

Ein gigantisches Schneezeichen, das an ein asiatisches Mandala erinnert, prangte in der umliegenden Bündner Berglandschaft. Drohnenaufnahmen (Video oben) machten am Mittwoch in den sozialen Medien die Runde. Am Rand des Symbols mit der Größe von zwei Fußballfeldern stand in Versalien geschrieben: „Life over growth“ (Leben über Wachstum).