Wieso in Teilen Wiens gerade Kunstschnee liegt

Schneewarnungen dürfte es am Mittwoch in ganz Österreich keine geben. Dem ist sich Wetterexperte Nikolas Zimmermann der UBIMET sicher. Auf Glatteis - besonders in Norden von Ober- und Niederösterreich - sollte man sich jedoch vorbereiten. Wieso aber dennoch Bewohner in den zentralen und nördlichen Bezirken Wiens in den frühen Morgenstunden von einer Schneedecke überrascht wurden - dafür gibt es eine recht einfache Erklärung ...