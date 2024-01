Verdächtiger Ungar entpuppte sich als Taschendieb

27-Jähriger landete in Anhaltezentrum

Während die Tasche in einem Mülleimer in der Bahnhofshalle gefunden wurde, konnte der Ungar als der gesuchte Dieb entlarvt werden. Der 27-Jährige wurde in das Anhaltezentrum Villach überstellt, wo das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl den Fall übernahm. Parallel erhob die Justiz in Klagenfurt Anzeige wegen Diebstahl und Urkundenunterdrückung.