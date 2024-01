Bräutigam soll noch heute abgeschoben werden

Abschiebung noch am Dienstagabend?

Nun soll Hamza U. abgeschoben werden - und zwar laut Medienberichten noch am Dienstagabend. Eine solche Abschiebung wäre „rechtswidrig“, wie sein Anwalt Gregor Klammer gegenüber der „Presse“ betont. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nannte am Montag keine Details zum Verfahren - aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie betont wurde.