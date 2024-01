Lugner geht mit Priscilla Presley zum Opernball

Wie immer versuchte es, ein ziemlich verkühlter Richard Lugner am Mittwoch spannend zu machen. Sein Gast sei in „New York geboren, in Brooklyn“, begann er mit seinen Ausführungen. Doch spätestens, als er verriet, dass die Hollywood-Diva, die sein diesjähriger Star-Gast ist, in Deutschland gelebt und dort ihren späteren Ehemann kennengelernt habe, fiel der Groschen: Es ist Priscilla Presley, die den 91-Jährigen heuer zum Opernball begleitet.