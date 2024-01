Sexy und glamourös: Miss & Mister Vienna gekrönt

„Ein schöner Badeanzug auf einem ästhetischen Körper - da tun wir uns als Jurymitglieder auch leichter“, meint „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper beispielsweise. Das strahlende Gewinnerpaar kann sich sowohl in Abendkleidung als auch in Bademode sehen lassen: Lucia Sisic und Max Niedermeyer dürfen sich nicht nur Miss & Mister Vienna nennen, sondern genießen auch ein besonderes Privileg: Sie werden Richard Lugner auf den Opernball 2024 begleiten! Erfahren Sie im Video, warum die Wahl gerade auf Lucia und Max gefallen ist, und was die Jury sowie die frisch gekürten Miss & Mister dazu zu sagen hatten!