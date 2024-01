Nach Schocknachricht: Sturm prüft mehrere Optionen

Wo die Mannschaft Montagabend erstmals trainierte. Auch Böving, der zuletzt wegen seiner Schambeinentzündung ja in Salzburg in Behandlung war, machte das Mannschaftstraining großteils schon mit. Bei noch angenehmen Wetter. Das sich heute Dienstag aber ändern soll. Regen ist angesagt. Weshalb Sturm den Trainingsplan umstellte: Heute Vormittag eine Einheit in der Kraftkammer, erst am Nachmittag wird wieder am Rasen des Titanic- Sports-Complex unweit des Hotels geschuftet.