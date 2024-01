Ex-Radprofi fährt 200.000 Kilometer für Katzen

54 Jahre später tritt er nach wie vor kräftig in die Pedale. Die großen Namen seiner Gegenwart sind jetzt „Murli“, „Minki“, „Maxi“ oder auch „Moni“ - alles Streunerkatzen in der Bundeshauptstadt. Seit knapp 15 Jahren versorgt Georg Swoboda herrenlose Katzen bei mehreren Futterstellen am Wiener Donaukanal und auf der Insel. Über 200.000 Kilometer ist er für sie schon im Sattel gesessen. Sein Jahresdurchschnitt liegt bei etwa 13.000 Kilometern.