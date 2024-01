EU-Wahl: Lopatka zu ÖVP-Spitzenkandidat gekürt

Lopatka sei ein „außenpolitischer Vollprofi mit dem richtigen Gespür dafür, was es braucht, um die Rolle Österreichs in Europa weiter zu stärken“, betonte die ÖVP auf X. Er werde sich mit seinem „umfassenden Erfahrungsschatz an außenpolitischer Expertise“ im EU-Parlament für die Werte Frieden, Wohlstand und Sicherheit einsetzen. Der 63-Jährige nahm selbst nicht an dem Treffen teil, da er sich derzeit in Brüssel aufhält.