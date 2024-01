„Tekken 8“: Entwickler zeigen das brachiale Intro

Aggressiveres Kampfsystem

Auch am Kampfsystem gibt es Veränderungen, mit denen die Entwickler „die Aggressivität der Kämpfe“ steigern wollen. Auch zerstörbare Levels und mächtige Spezialangriffe, die fast schon an Superkräfte erinnern, werden geboten. Zum Start soll es insgesamt 32 Kämpfer geben - Nachschub in Form kostenpflichtiger DLC-Downloads ist geplant.