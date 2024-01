„Ich lebe noch“: Papst schließt Rücktritt aus

Besonders auf seine Erschütterung beim Besuch des italienischen Gefallenen-Denkmals Fogliano Redipuglia in Friaul im Jahr 2014 - damals war der hundertste Jahrestag des Ersten Weltkriegs - kam der Papst zu sprechen. „Ich sah diesen Friedhof, und ich habe geweint, ich habe so geweint ... So viel Zerstörung“, betonte Franziskus.