„Franziskus nicht Papst“: Pfarrer exkommuniziert

Papst: Krieg ist Wahnsinn und immer eine Niederlage

Unterdessen hat Papst Franziskus bei seiner ersten Generalaudienz im neuen Jahr zu Gebeten für den Frieden aufgerufen. „Vergessen wir nicht die Völker, die im Krieg sind: Krieg ist ein Wahnsinn, Krieg ist immer eine Niederlage“, so der Pontifex. Franziskus forderte die Gläubigen auf, „für die Menschen in Palästina, Israel, der Ukraine und an so vielen anderen Orten, an denen Krieg herrscht, zu beten. Lasst uns nicht unsere Rohingya-Brüder und -Schwestern vergessen, die verfolgt werden“, so der Papst.