Schwestern von getötetem Hamas-Vizechef in Haft

Hamas-Vizechef am 2. Jänner bei Israel-Angriff getötet

Arouri und sechs weitere Hamas-Vertreter waren am 2. Jänner bei einem Israel zugeschriebenen Angriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet worden. Der 57-Jährige galt als wichtiger Militärstratege der Hamas und als einer ihrer Anführer im Westjordanland. Israel macht ihn für die Planung zahlreicher Anschläge verantwortlich. Auch an der Planung des Angriffs auf Israel am 7. Oktober soll er beteiligt gewesen sein.