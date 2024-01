Triste Opernballade mit schillernden Zwischentönen

Eine moderne Herbergssuche

Menschen wie Asle und Alida. Obwohl sie beide selbst noch fast Kinder sind, erwarten die Ausgestoßenen ihr erstes Kind. Sie sind auf der Suche nach einer Herberge - doch in der kalten Welt, in der sie leben, ist mit Hilfe ebenso wenig zu rechnen, wie mit Mitgefühl. Nicht einmal von der eigenen Familie. Und so verroht Asle schnell zum verzweifelten Mörder und setzt damit einen tödlichen Strudel in Gang, der letztlich auch Alida mitreißen wird.