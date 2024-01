Finalderby in Alps Hockey League nach Drahtseilakt

Tor, Assist und Penalty

Zittern hieß es auch bei den Pinzgauern, die vor 2100 Fans das frühe 0:1 durch Huard und Artner im Mitteldrittel trotz klar negativer Schussbilanz drehten. Nach erneutem Ausgleich ging’s aber auch bei den Bergstädtern in die Verlängerung, folglich ins Penaltyschießen. Dort fixierte just Nicklas Huard den Aufstieg, der zuvor die Hoffnungen mit Tor und Assist hochgehalten hatte. Somit stehen sich die Juniors und die Eisbären am 8. und am 10. Februar gegenüber und rittern um den Titel des Österreichischen Meisters.