„Wir haben den Aufstieg schon im Hinterkopf“

Bei den Zeller Eisbären läuft es derzeit wie geschmiert. Die Pinzgauer lachen in der Alps Hockey League von Rang eins, die Entwicklungskurve des Traditionsvereins zeigt steil nach oben. „Wir haben sehr viel in den Kader investiert. Ich bin seit zwölf Jahren in Zell, jetzt haben wir die beste Defensive, die wir jemals hatten“, strahlt Tobias Dinhopel. Der sich auch über die neuen Kabinen freut, sich wie seine Teamkollegen pudelwohl fühlt: „Die sind tipptopp, ein richtiges Upgrade, fast schade, dass ich mich in meiner letzten Saison befinde.“