OÖ: Wilde Schlägerei in fahrender Straßenbahn

Zu wüsten Szenen war es Samstagmittag in einer Straßenbahn in Oberösterreich im Bereich Untergaumberg (Gemeinde Leonding) gekommen. Ein Mann stänkerte zwei junge Fahrgäste so lange an, bis einer sich auch körperlich zur Wehr setzte. Der Angreifer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.