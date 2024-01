“Schiris sind oft viel uneinsichtiger als Kicker!“

Der langjährige Bundesliga-Schiri Manfred Schüttengruber (33 internationale Matches und vier Länderspiele), feiert beim Hallenturnier der OÖ-Referees Sonntag in der Linzer Harbachschule (ab 10.30 Uhr) sein „Comeback“ und wird erstmals seit Mai 2003 in die Schiri-Ausrüstung schlüpfen. „Das letzte offizielle Spiel bestritt ich Ende Mai zwischen LASK Amateure und Donau Linz. Die Söhne Manuel und Clemens hatten dabei assistiert“, schwelgt der 64-Jährige in Erinnerungen. Warum es aber nun zur Rückkehr kommt?