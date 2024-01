Fertige Pläne für die alte „Autohaus-Ruine“

Es zählt zu den markanten Bauwerken der St. Pöltner Innenstadt, hat noch eine hervorragende Bausubstanz und liegt in Top-Lage - und dennoch steht das Weselyhaus an der Heßstraße seit vielen Jahren leer. An Ideen für das in den 60er-Jahren gebaute ehemalige Autohaus, das zwischenzeitlich auch als Leiner-Küchenstudio genutzt wurde, mangelte es allerdings nie - zuletzt sollte es vor etwa acht Jahren zum „Haus der Zukunft“ werden.