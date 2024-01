Skitourengeher (28) bei Abfahrt schwer verletzt

Der Skitourengeher brach am Vormittag als Mitglied einer sechsköpfigen Gruppe von der Bergstation Hafelekar in Innsbruck zu einer hochalpinen Skitour im Karwendelgebirge Richtung Halltal (Gemeinde Absam) auf. Doch gegen 11.15 Uhr kam der Mann bei der Abfahrt von der Mandlscharte in Richtung Pfeishütte aufgrund der schlechten Schneeverhältnisse - es herrschte Bruchharsch - schwer zu Sturz und zog sich dabei eine Fraktur des linken Oberschenkels zu.