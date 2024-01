Djokovic startet in seinem Wohnzimmer „Mission 25“

Was der Court Philippe Chatrier für Rafael Nadal in Paris, das ist in Melbourne die Rod Laver Arena für Novak Djokovic. Sein Wohnzimmer, auf dem er seine Tennisgegner nach Belieben dominiert. Genau dort will Djokovic am Sonntag gegen das 18-jährige kroatische Talent Dino Prizmic, Juniorensieger der French Open 2023, seine „Mission 25“ starten, die Jagd auf den 25. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, womit er seinen eigenen Rekord weiter ausbauen würde. Denn trotz all seiner Erfolge ist der 36-Jährige noch hungrig. „Ich will weiter Tennisgeschichte schreiben“, tönte Djokovic vor der Saison.