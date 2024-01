Skifahren im Ausland: Achtung auf die Haftpflicht!

Raus aus der Gondel, rein in die Bindung und schon startet das Wintervergnügen. Doch aufgepasst! Haben Sie einen Beleg ihrer Haftpflichtversicherung dabei? Dieser ist nämlich seit Jänner 2022 in Italien - und damit auch in Südtirol - verpflichtend mitzuführen. Die Versicherung muss Schäden oder Verletzungen Dritter abdecken.