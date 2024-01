Jiu-Jitsu als Vorbereitung und heiße Racheduelle

Es wird spannend wie selten zuvor. Welche beiden Teams stehen sich am 11. Februar in Paradise in Super Bowl LVIII gegenüber? Der Grunddurchgang gab wenig Aufschluss darüber, kein Team konnte sich so richtig absetzen, die Dichte der 14 Play-off-Teilnehmer scheint heuer so eng, dass tatsächlich jeder jeden schlagen kann. Die leichten Favoriten Baltimore und San Francisco haben zum Start ein Freilos, für alle anderen wird es an diesem Wochenende richtig eng.