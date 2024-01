Minus 20 Grad! NFL-Play-off-Kracher im Eiskasten

Der heiße Play-off-Kracher in der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins wird eine eisige Angelegenheit. Als wäre das Duell in der ersten K.o.-Runde zwischen den beiden Football-Schwergewichten nicht schon brisant genug, mischt sich nun auch der nordamerikanische Winter ein. Bis zu minus 20 Grad erwarten die Meteorologen für die Partie in Kansas City in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr MEZ).