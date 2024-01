Wie Sie am besten zu den Weltcup-Rennen reisen

Speed-Triple der Damen in Zauchensee (12. bis 14. Jänner)

Wer Freitag, Samstag und/oder Sonntag auf vier Rädern den Weg in die Weltcuparena sucht, lässt das Auto am besten in Altenmarkt stehen. Dort gibt es Parkmöglichkeiten, etwa bei der Hochbifangbahn. Kostenlose Busse fahren ab 8 Uhr bis Rennbeginn im Zehn-Minuten-Takt von der Gemeinde hinauf. Shuttles gibt es aber auch vom Bahnhof Radstadt. Dieser bietet sich für eine öffentliche Anreise aus der Landeshauptstadt an.