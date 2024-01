Rätsel um Gondelabsturz ++ Problem- Asylheim in OÖ

Nach dem Gondelabsturz am Dienstag im Skigebiet Hochoetz sind die örtlichen Untersuchungen nun weitgehend abgeschlossen. Und: Nach den Vorfällen in einem Steyregger Asylheim hat Bürgermeister Hintringer einen Sicherheitsgipfel einberufen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 11. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.