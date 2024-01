Deutschland kommt auf den pfeffrigen Weingeschmack

Heimische DAC-Tour endet in München

Ein besonderer Höhepunkt in Deutschland ist aber sicherlich wieder die große DAC-Präsentation in München, die am 14. April sowohl Konsumenten, als auch Branchenprofis anlockt. Dass Werbeaktionen Früchte tragen, beweist einmal mehr die Promotion „Wein in deinem Viertel“ im Vorjahr: „Hier haben wir uns auf Gastronomie und Wiederverkauf konzentriert und konnten die Absatzzahlen bei deutschen Kunden um bis zu einem Drittel erhöhen“, sagt die Weinexpertin.