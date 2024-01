Warum über diesen Mann gerade alle reden!

Seit er in dem bizarren „Fuck-The-Rich“-Drama „Saltburn“ am Ende splitterfasernackt, Schwengel schwingend zu den Klängen des 20 Jahre alten Hits „Murder on the Dancefloor“ durch ein großes Anwesen tanzt, ist der irische Schauspieler Barry Keoghan (Aussprache: in etwa „Kioon“) Kult.