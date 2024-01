Die schönsten Red-Carpet-Looks der Golden Globes

Lenny Kravitz trug am roten einen Jumpsuit mit kessem Cut-out von Alexander McQueen, Jared Leton trug eine weiße Hose und kein Hemd zum schwarzen Sakko von Givenchy und „Wonka“-Darsteller Timothée Chalamet zeigte sich in einem glitzernden Jackett in Celine Homme. Tom Kaulitz strahlte komplett in Schwarz und mit dicken Ringen an den Fingern neben der knallroten Heidi Klum.