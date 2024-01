Erstmals Nawalny-Video aus neuem Lager aufgetaucht

Jammern über schlechtes Wetter

Nun konnte sich Nawalny auch in einer Videobotschaft zu Wort melden. Die Aufnahme stammt aus einer Videoschaltung, über die Nawalny bei einem Gerichtstermin in der Region Wladimir unweit von Moskau teilnehmen konnte. Es handelte sich um eine Anhörung zu Nawalnys Beschwerden über seine Haftbedingungen. Er erklärte in dem Clip, dass es ihm gut gehe. „Es gibt nur ein Problem“, ergänzte er. „Ich weiß aber nicht, an welches Gericht ich mich damit wenden soll: Das Wetter ist schlecht“, scherzte der Kreml-Kritiker offensichtlich bei bester Laune.