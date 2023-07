Bei Wohnbeihilfe hat Land Tirol nun nachgebessert

Im ersten Halbjahr über 9 Millionen an Förderungen

Allein im Juni wurden 6200 Anträge auf Wohnbauhilfe gestellt. Das seien „so viel wie noch nie zuvor“, heißt es aus dem Landhaus. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits 9,3 Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt. „Eine Wohnung oder ein Haus in Tirol zu kaufen, kann gerade für junge Familien zur finanziellen Herausforderung werden. Mit der Wohnbeihilfe unterstützen wir Menschen in Tirol dabei, sich ein eigenes Zuhause aufzubauen. Durch das von mir initiierte 7-Punkte-Wohnpaket konnten wir die bisherigen Förderungen nochmals ordentlich verbessern“, sagt dazu der zuständige LHStv Georg Dornauer.