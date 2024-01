Schweine verendeten qualvoll in der Flammenhölle

Beim Brand am Dienstagnachmittag in einer Schweinezuchtfarm in Neuruppersdorf im Bezirk Mistelbach (NÖ) brannte einer von mehreren Ställen völlig ab. Vorbeifahrende Autolenker dürften rechtzeitig Alarm geschlagen haben, für etliche Tiere kam aber jede Hilfe zu spät. Die „Krone“ kennt die ersten tragischen Details.