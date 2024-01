Umbaupläne verstimmen Güssinger Vereine

Aktivpark Neu im Zeitplan

Knapp ein Jahr nach dem Kauf ist das Projekt „Aktivpark Neu“ nach wie vor im Zeitplan, heißt es von Landesrat Heinrich Dorner. Während im Außenbereich noch wenig zu sehen ist, haben die Vorarbeiten zur Sanierung im Innenbereich im Oktober des Vorjahres bereits begonnen. Die Bauarbeiten selbst werden voraussichtlich im März starten, mit der Fertigstellung und Wiedereröffnung rechnet man bis Jahresende. Über die künftige Ausrichtung des Aktivparks, vor allem, was die sportliche Seite betrifft, will man erst in einigen Monaten nähere Details bekannt geben, heißt es aus dem Büro Dorner.