Wo landen eigentlich abgegebene Pfandflaschen?

36 Millionen Flaschen und Dosen wurden allein im ersten Quartal bundesweit retourniert, im Burgenland waren es 1,4 Millionen. Beim Recycling-Betrieb PET to PET in Müllendorf hat man bereits vor der Einführung des Pfandsystems auf die zu erwartenden zusätzlichen Mengen an Plastikflaschen gewappnet zu sein. Neben der Errichtung eines weiteren Silos wurde die Lagerfläche mit einer 2400 Quadratmeter großen Überdachung ausgestattet. „Wir begrüßen die Einführung des Pfandsystems. Es sorgt für eine deutlich höhere Rücklaufquote und verbessert zugleich die Qualität des recycelten Materials“, sagt Geschäftsführer Christian Strasser.