Top-Slalomläuferin „froh, noch ganz zu sein“

„Nicht lustig für mein Knie“

„Es hat lustig ausgesehen, doch es war nicht lustig für mein Knie“, schrieb sie nach dem Rennen via Instagram. Sie sei „froh, noch ganz zu sein“. Bleibt zu hoffen, dass Popovic nach ihrem spektakulären Abflug beim nächsten Damen-Slalom in Flachau (16. Jänner) schmerzfrei an den Start gehen kann …