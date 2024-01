Slalom der Damen in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Seit Platz drei von Katharina Truppe im Slalom 2020 wartet Österreich auf einen Stockerlplatz bei den Technikrennen in Slowenien um den „Golden Fox“. Die nun in Kranjska Gora statt dem wegen der Schneelage oft problematischem Maribor stattfindenden Frauenbewerbe sind ein Highlight im Ski-Weltcupkalender, die Fuchsjagd geht auf dem steilen Vitranc in Szene, auf dem auch die Männer fahren.