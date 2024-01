Tiroler geriet mit Auto auf Gegenfahrbahn: Crash!

Spektakulärer Verkehrsunfall am Montag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein Einheimischer (22) geriet in Langkampfen (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-Jährigen. Ein nachfolgender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen das Auto des jüngeren Mannes.