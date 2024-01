Feller begeistert mit spezieller Gesangseinlage

Am Sonntag gewann der Tiroler bei schwierigen Sicht- und Pistenverhältnissen auf dem Chuenisbärgli in Adelboden. Davor hatte er schon in Hochgurgl triumphiert, was ihn derzeit zum erfolgreichsten Slalom-Akteur auf der Tour macht. 125 Punkte liegt er in der einschlägigen Wertung vor dem Engländer Dave Ryding.