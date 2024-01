Slalom der Herren in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

Immerhin: Im Slalom hat es bis dato in zwei Rennen in diesem Winter nur ÖSV-Siege gegeben. In Gurgl siegte beim Slalom-Auftakt Feller, Schwarz sicherte sich vor Weihnachten den Nachtslalom-Klassiker in Madonna di Campiglio. Der Gurgl-Dritte Michael Matt sowie Fabio Gstrein, Johannes Strolz, Adrian Pertl und Dominik Raschner kämpfen ebenfalls um Spitzenplätze.