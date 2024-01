Feller: „Brutaler Fight“ auf seinem Lieblingshang

Es sei „immer cool“, neben einem Teamkollegen auf dem Podium zu stehen, merkte Feller in Richtung von Raschner an. „Das ist mein größter Erfolg. Ich habe viel investiert in mein Slalom-Fahren. Traumhaft, dass das jetzt so aufgegangen ist“, sagte der, nachdem ihm die Laufbestzeit im Finale seinen zweiten Weltcup-Podestplatz eingebracht hatte.