Vergiftungsopfer nach Behandlung bald wieder fit

Freund fand Bewusstlose

Und sie wird ihren Freund und Retter in die Arme nehmen dürfen. Dem 26-Jährigen verdankt sie nämlich ihr Leben. Er war in dieser Nacht zum Glück nicht bei ihr gewesen, sonst hätte der Defekt an der Gastherme vermutlich zwei Leben gefordert. Denn in der Nacht zum Dreikönigstag war ein Verbindungsstück der Gastherme undicht geworden und das giftige Kohlenmonoxid (s. Infokasten links) verbreitete sich im gesamten Wohnhaus. Im Schlaf atmete die 27-Jährige das CO ein und bemerkte nicht, dass sie in akuter Lebensgefahr war, sie wäre alleine nicht mehr aus dem Albtraum erwacht.