Radfahrer bringt Bub zu Sturz und fährt weiter

Der zwölfjährige Schüler aus dem Bezirk Linz-Land war am Dienstag gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit seiner 62-jährigen Großmutter und deren ebenfalls 62-jährigen Bekannten in Neuhofen an der Krems am Weidenweg, Höhe der Kläranlage Neuhofen/Krems, zu Fuß in Richtung St. Marien/Nöstlbach unterwegs.