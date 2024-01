Mann (36) in Schneefräse geraten: Schwer verletzt

Wie konnte das nur passieren? Ein Einheimischer (52) räumte am Sonntag den Schnee in einer Einfahrt zu einem Personalhaus in Ischgl. Während der Fahrt mit seiner rund zwei Meter breiten Zugmaschine mit vorne aufgebauter Schneefräse sah er eine Person - ein spanischer Angestellter (36), wie sich später zeigte - auf sich zukommen. Doch plötzlich war diese verschwunden - und kroch schließlich zwischen Zugmaschine und Schneefräse hervor!