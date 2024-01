Frankreich will 14 neue Atomkraftwerke bauen

Erster Reaktor 2024 am Netz

Der erste EPR-Reaktor in Frankreich soll nach Angaben des staatlichen französischen Energiekonzerns EDF Mitte 2024 in der Normandie zu Testzwecken ans Netz gehen. 17 Jahre nach Baubeginn und zu Kosten in der Höhe von 12,7 Milliarden Euro - viermal so viel wie ursprünglich vorgesehen.