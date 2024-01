Über 500 Jahre abwesend: Biber in Italien entdeckt

Stehen in Österreich unter Schutz

In Österreich stehen Biber unter Schutz. Erlaubt ist ausschließlich, Biberbauten auszuräumen, sodass sich das Tier woanders ansiedeln kann. Seit der Wiederansiedlung der Tiere in Kärnten in den vergangenen Jahren wächst der Bestand der pflanzenfressenden Nagetiere kontinuierlich.