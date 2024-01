Müllauer sorgt für Sprint-Sensation in Martell

Müllauer im zweiten Rennen erstmals in den Top-6

Müllauer, der zuletzt am Schießstand mit den Stehendscheiben haderte, leistete sich nur einen Fehler und zählte in der Loipe erneut zu den Schnellsten. Das ergab für den Athleten des HSV Saalfelden, der auch dem Salzburger Olympiakader angehört, den tollen sechsten Platz, durch den er bei der „Flower Ceremony“ der besten Athleten teilnehmen durfte. Auf den norwegischen Sieger Isak Frey (0 Fehler) fehlten ihm 41,5 Sekunden.