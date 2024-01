Polizei sucht nach dreisten Bankomatkarten-Dieben

Es passierte in einer Arztpraxis in Niklasdorf: Bislang unbekannte Täter stahlen dort am 17. November 2023 eine Brieftasche und behoben mit der Bankomatkarte darin einen vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei ersucht nun um Hinweise zu zwei am Lichtbild ersichtlichen Tatverdächtigen.